Edge Autonomy возобновит производство дронов в не пострадавших от пожара частях завода

В четверг, 9 февраля, производство дронов Edge Autonomy частично возобновит работу в не пострадавших от пожара частях завода. Такое решение приняло высшее руководство компании, которое в среду, 8 февраля, прибыло в Латвию из США.

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Планируется, что как только оперативные службы закончат свою работу, предприятие сможет восстановить пострадавшее от пожара здание в Марупском крае, сообщили агентству LETA в руководстве компании.

Директор по развитию Edge Autonomy Джошуа Стинсон подчеркнул, что на данный момент все внимание уделяется оказанию поддержки пострадавшим и их близким, а также сотрудникам.

"Наша задача — как можно скорее восстановить оперативную деятельность предприятия. Завтра мы планируем возобновить производство в тех частях промышленного комплекса, которые не пострадали от пожара", — отметил Стинсон.

Он также подчеркнул, что "Латвия была и останется стратегическим местом нашей компании".

Как сообщалось ранее, вызов на пожар поступил во вторник, 7 февраля, около трех часов дня.

К семи часам вечера пожарные локализовали распространение пламени, а сегодня продолжались работы по разбору конструкций.

В целом в двухэтажном промышленном здании выгорело 600 квадратных метров, а также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

В больницу были доставлены двое пострадавших в пожаре, одному человеку помощь оказана на месте происшествия.

В среду, 8 февраля, пожарным удалось ликвидировать пожар на производстве Edge Autonomy.

В 13.30 пожарные закончили работу на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.