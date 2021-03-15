Ехали на место происшествия и попали в аварию: пострадал полицейский

В понедельник в Лиепае, на ул. Земниеку произошла авария, в результате которой пострадали два человека, в том числе сотрудник Госполиции.

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По данным "Курземес вардс", нетрафарированный автомобиль Škoda ехал по ул. Земниеку с включенными световыми и звуковыми сигналами.На перекрестке с улицей Парка водитель автомобиля Opel, находясь в правой полосе, совершал маневр поворота налево, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадал полицейский, сидевший рядом с водителем, и водитель автомобиля Opel. По делу начат административный процесс.

Также издание отмечает, что экипаж полиции ехал на вызов в Айзпуте, где, по начальной информации, у железнодорожного переезда, возможно, был сбит пешеход. Однако позже оказалось, что мужчина упал сам и от госпитализации отказался.