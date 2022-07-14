Екабпилс: Мужчина пытался сдать в таромат бутылки с фальшивыми наклейками
Foto: LETA

12 июля в уличном киоске депозитной тары в Екабпилсе мужчина пытался сдать бутылки, на этикетки которых были наклеены фальшивые символы депозитной системы. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в мелком размере.

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В среду, 12 июля, около 12 часов дня сотрудники службы безопасности магазина, наблюдая за действиями мужчины, которые фиксировались камерой видеонаблюдения у уличного киоска депозитной тары в Екабпилсе, на улице Бривибас, заметили, что мужчина пытается сдать бутылки с белыми бумажными наклейками на этикетках.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности установили, что мужчина сдал и собирается сдать еще бутылки, на оригинальных этикетках которых не было знака депозита, но были белые бумажные наклейки с символом депозита и штрих-кодом.

Лицо, совершившее мошеннические действия, было немедленно задержано, а охранники вызвали на место происшествия сотрудников Государственной полиции. Мужчина 1956 года рождения заявил, что купил наклейки на улице у неизвестного лица, заплатив за 70 наклеек 1,20 евро.

Мужчина, не попадавший ранее в поле зрения полиции, подготовил 16 бутылок для сдачи. Свою вину он признал.

Мелкое мошенничество в Латвии карается лишением свободы на срок до одного года, либо краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

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