Экс-депутата Рижской думы Панкратова выпустили из тюрьмы под залог 5000 евро
Foto: LETA

За освобождение бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова из-под стражи был внесен необходимый залог в 5000 евро. Вечером 5 января он покинул Рижскую Центральную тюрьму, сообщает агентство LETA.

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Уголовное преследование Панкратова начала 13 декабря Служба госбезопасности — за действия, направленные на разжигание национальной розни, а также за нарушение санкций ЕС.

Уголовный процесс был начат 29 июля 2022 года. Служба госбезопасности выяснила, что обвиняемый высказывался на российских пропагандистских ресурсах, и его слова были направлены на разжигание ненависти против украинцев и беженцев из Украины. В ходе расследования выяснилось, что Панкратов обеспечивал хозяйственными ресурсами человека, которых находится под санкциями ЕС за действия против территориальной целостности Украины.

Панкратова задержали 1 августа, он был арестован.

Прокуратура, не называя имени, подтвердила агентству LETA, что обвинение предъявлено и установлен залог.

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