Экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс приговорен к трем годам лишения свободы
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Суд Видземского предместья в Риге приговорил бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса к трем годам лишения свободы. Эйгимс был осужден за требование взятки и незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщили порталу Delfi в Судебной администрации.

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Суд признал Эйгимса виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к трем годам лишения свободы, штрафу, частичной конфискации имущества, лишению права занимать государственные должности в государственных и муниципальных учреждениях и компаниях, а также к пробационному надзору.

Однако это решение суда еще можно обжаловать.

Вместе с Эйгимсом на скамье подсудимых оказался предприниматель Янис Спруга, который был приговорен к лишению свободы на год и четыре месяца.

В свою очередь, компания, в пользу которой было совершено взяточничество, должна будет заплатить 25 000 евро.

12 декабря 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в прокуратуру материалы уголовного дела для привлечения Эйгимса к ответственности и попросило обвинить его в требовании взятки в размере не менее 10 000 евро от Спруги за поддержку его компании. Предпринимателя KNAB попросило обвинить в обещании взятки.

13 декабря того же года прокурор Отдела расследования особо важных дел Уголовно-правового департамента Генпрокуратуры принял решение о привлечении Эйгимса и Спруги к уголовной ответственности.

Эйгимс был задержан в декабре 2018 года. Тогда он не признал себя виновным, но рассказал, что вторым задержанным стал владелец компании Modus būve Спруга.

Начатый KNAB уголовный процесс связан с закупкой стоимостью в четыре миллиона на реконструкцию двух образовательных учреждений. Победителем в конкурсе закупки была признана компания Modus būve.

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