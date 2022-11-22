Экс-мэра Бабите хотят привлечь к ответственности за незаконную выплату 37 600 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования бывшего мэра Бабите Андрея Энце (Латвийское объединение регионов) как представителя держателя долей капитала муниципального предприятия Babītes siltums за незаконную выплату компенсации за отпуск в размере 37 561 евро.

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В настоящее время Энце является председателем Марупской краевой думы.

KNAB обратилось в прокуратуру 17 ноября, предлагая начать уголовное преследование должностного лица самоуправления Бабите за предполагаемое злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям, сообщили в бюро.

Согласно полученным KNAB доказательствам, должностное лицо, отозвав с должности члена правления муниципального предприятия, без законных оснований приняло решение о выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск несмотря на то, что регулирующая деятельность членов правления нормативная база не предусматривает их право на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск.

В результате должностное лицо причинило предприятию Бабитского самоуправления материальный ущерб в размере 37 561 евро.

Уголовный процесс было начат KNAB 4 ноября 2021 года.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие Babītes siltums зарегистрировано в 1993 году и в настоящее время полностью принадлежит Марупской краевой думе. С 2017 по 2020 год Babītes siltums работало с убытками. В прошлом году оборот предприятия составил 1 205 031 евро, прибыль — 35 058 евро.

В прошлом году Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) призвало тогдашнюю Бабитскую краевую думу устранить нарушения в Babītes siltums, которые были выявлены по итогам аудита на предприятии за 2017-2019 годы.

Аудиторы обнаружили существенные нарушения в работе предприятия — отсутствие среднесрочной стратегии, бюджетного планирования и контроля, надзора за закупками и др.

На основе отчета аудиторов МОСРР сделало вывод, что нарушения в этот период допускало не только правление предприятия и держатель долей капитала — тогдашний председатель краевой думы Энце, но и Бабитская дума как участник общества капитала.

С 1 июля 2021 года в рамках административно-территориальной реформы Бабитский край вошел в состав Марупского края.