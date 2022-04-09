Экс-министр сделал съемку в незакрытом полицейском участке. Возбуждено дело

Полиция возбудила дисциплинарное дело за то, что двери Ливанского участка остались незакрытыми и без присмотра. Непорядок обнаружил экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс, который проник в помещение, сделал съемку в пустом участке и опубликовал в соцсетях, сообщает агентство LETA.

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Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции, На место происшествия выехал начальник Бюро внутреннего контроля. Глава Госполиции Армандс Рукс настаивает, что такая ситуация абсолютно неприемлема. Глава МВД Мария Голубева также указывает в своем микроблоге твиттер на недопустимость того, что участок остается без присмотра и в нем можно беспрепятственно вести съемку.

Полицейские в Ливаны выполняют функции поддержки Прейльского участка Латгальского регионального управления Госполиции — это место дислокации сотрудников и дежурных Прейльского участка, которые ежедневно выезжают на вызовы или патрулируют город Ливаны и его окрестности.

Госполиция поясняет, что в случаях, когда сотрудники полиции находятся за пределами места дислокации, здание должно быть заперто. К моменту прибытия Гиргенса полицейские ушли проверять безопасность дорожного движения в городе, не убедившись, что механизмы запирания дверей сработали.