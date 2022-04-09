Экс-министр сделал съемку в незакрытом полицейском участке. Возбуждено дело
Foto: LETA

Полиция возбудила дисциплинарное дело за то, что двери Ливанского участка остались незакрытыми и без присмотра. Непорядок обнаружил экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс, который проник в помещение, сделал съемку в пустом участке и опубликовал в соцсетях, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции, На место происшествия выехал начальник Бюро внутреннего контроля. Глава Госполиции Армандс Рукс настаивает, что такая ситуация абсолютно неприемлема. Глава МВД Мария Голубева также указывает в своем микроблоге твиттер на недопустимость того, что участок остается без присмотра и в нем можно беспрепятственно вести съемку.

Полицейские в Ливаны выполняют функции поддержки Прейльского участка Латгальского регионального управления Госполиции — это место дислокации сотрудников и дежурных Прейльского участка, которые ежедневно выезжают на вызовы или патрулируют город Ливаны и его окрестности.

Госполиция поясняет, что в случаях, когда сотрудники полиции находятся за пределами места дислокации, здание должно быть заперто. К моменту прибытия Гиргенса полицейские ушли проверять безопасность дорожного движения в городе, не убедившись, что механизмы запирания дверей сработали.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя