Экс-начальника рижского участка полиции и главу охранной фирмы судят за зарплаты в конвертах

В суде Латгальского предместья Риги продолжается процесс по делу бывшего начальника участка полиции "Земгале" Роландса Страутса и директора охранной фирмы Verge Эдгара Метры. Им предъявлены обвинения в выплате зарплат в конвертах двум сотрудникам фирмы, а также в уклонении от уплаты налогов.

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Согласно обвинительному заключению, ответственное лицо компании при поддержке своего сотрудника с января 2016 года по июль 2017 года уклонялись от уплаты обязательных взносов государственного социального страхования и уплаты подоходного налога.

Кроме того, с апреля 2016 по июль 2017 года работникам компании выплачивалась зарплата в конвертах.

Сотрудники компании ежемесячно получали зарплату в конвертах от нескольких евро до нескольких сотен евро. За один из месяцев сотрудникам компании было выплачено в конвертах в общей сложности 6 476 евро.

Подозреваемых по этому делу задержали весной 2017 года. В рамках уголовного дела проведено 23 обыска, включая квартиры и охраняемые предприятием объекты.