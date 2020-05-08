Экс-полицейский подозревается в вымогательстве взятки и хранении устройства для помех оперативной деятельности

Бюро внутренней безопасности (IDB) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении бывшего сотрудника Рижского регионального управления полиции, подозреваемого в вымогательстве взятки и хранении в своем автомобиле устройства, создающего помехи для оперативной деятельности.

По данным IDB, полицейский требовал с водителя крупную взятку, чтобы не фиксировать административное нарушение за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ходе расследования в полицейской машине было обнаружено устройство, препятствующее оперативной деятельности. Таким образом, сотрудник Госполиции нарушил правила, регулирующие оборот товаров стратегического значения.

Как сообщил глава IDB Валтерс Мурниекс, это уголовное дело было возбуждено на основании информации, предоставленной жителями.