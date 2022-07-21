Экс-совладелец ABLV Bank: дело весьма непонятное и неясное

"Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений. Дело весьма непонятное и неясное", — сообщил порталу Delfi бывший совладелец и член правления ликвидированного банка ABLV Bank (ABLV) Эрнест Бернис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг, 21 июля, дело против руководящих работников ABLV об отмывании 2,1 миллиардов евро было передано в суд.

Как отметил Бернис, начатый после заявления ABLV Bank уголовный процесс завершен, и дело наконец передано в Суд по экономическим делам. По его словам, банк сотрудничал с прокуратурой с первого дня и предоставлял всю необходимую информацию.

"Теперь готовы защищать себя в справедливом суде. Сложно сказать, почему понадобилось столько времени — более четырех лет, чтобы расследовать это дело, но мы удовлетворены тем, что это свершилось", — указал Бернис.

"Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений. Дело весьма непонятное и неясное. Мы многократно подчеркивали, что банк работал в соответствии со всеми действовавшими на тот момент нормативными актами. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) осуществляла надзор за деятельностью банка. Ряд клиентов, упомянутых в деле, был проверен FKTK, и банку было дано разрешение с ними сотрудничать. Подтверждение этих фактов мы предоставили прокуратуре, теперь эту информацию будет изучать суд. Также международная аудиторская компания каждый год проводила аудит банка, надзором работы банка занимался Европейский центральный банк, поскольку ABLV Bank был одним из крупнейших кредитных учреждений в Латвии", — заявил он.

Кроме того, Бернис подчеркнул, что руководящие сотрудники надеются на справедливый и быстрый суд и "готовы опровергнуть каждое обвинение прокуратуры".

"Надеемся на быстрый и объективный судебный процесс. За эти годы нас упрекали во многом, в том числе в нарушениях северокорейских санкций, коррупции, однако ни одно из этих утверждений не подтвердилось. Теперь продолжим борьбу и с необоснованными обвинениями, выдвинутыми в этом деле, чтобы еще раз доказать свою правоту", — сказал он.

В досудебном расследовании установлено, что в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении.

Бернис в комментарии порталу Delfi подчеркнул, что ему жаль сотрудников банка, которые так долго живут в неведении о том, когда же завершатся эти процессы.

"К сожалению, за эти годы мы пережили и театрализованные обыски, и необоснованные ограничения прав, и аресты имущества. Десятки сотрудников были вызваны в прокуратуру, чтобы разъяснять, что они занимались финансовым экспортом, кредитованием, привлечением инвестиций в соответствии действовавшими в то время нормативными актами", — указал он.

По словам Берниса, за судебным процессом следят многие нынешние и бывшие должностные лица других кредитных учреждений, поскольку за эти годы в деятельности почти всех финансовых учреждений в Латвии, в Европе и в мире были найдены нарушения в сфере AML. Более того, такие нарушения продолжают выявлять и продолжат выявлять и впредь. Банковский бизнес — это бизнес рисков. Невозможно исключить абсолютно все риски. Каким бы жестким ни был так называемый "капитальный ремонт", невозможно сократить риски до нуля. Они всегда будут присутствовать, считает бывший банкир.

"Мы ранее уже говорили о том, что в деятельности банка были недочеты, но таковые имеются во всех кредитных учреждениях. Однако мы делали все, чтобы эти риски снизить. Существенно сократили круг наиболее рискованных клиентов, инвестировали миллионы евро в управление рисками AML, о чем свидетельствует заключенный в 2017 году административный договор с FKTK. Еще раз хотим подчеркнуть, что события 2018 года не были направлены лишь против ABLV, это был сигнал всей стране по поводу ее невыполненных работ. А невыполненных работ было много, о чем свидетельствовал и позднее опубликованный доклад Moneyval, где Латвия чуть не попала в "серый список". Но ответственность за это не должна и не может быть возложена на одно единственное кредитное учреждение. Даже в тех банках, которые гордятся высочайшими стандартами этики и морали, а также самым эффективным контролем рисков, тоже были найдены огромные недочеты в изучении клиентов и деятельности систем AML, что подтверждалось и журналистскими расследованиями, и внутренними сообщениями аудиторов, которые выявили нарушения, ранее невиданного масштаба в этом регионе", — пояснил Бернис.

Он также указал, что за упомянутые нарушения кредитным учреждениям скандинавских и других стран были выписаны штрафы, и только против одного банка был начат уголовный процесс — это ABLV.

"Огромные ресурсы тратились на то, чтобы "найти хоть что-нибудь". Это мы видим из десятков томов дела, которые мы теперь получили. Мы изучим каждый из них, поскольку сейчас все еще непонятно, о чем это дело и на какие основания опираются столь серьезные обвинения", — подытожил Бернис.