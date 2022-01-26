Эксперт: молодежь все чаще попадает в лапы мошенников, становясь "денежными мулами"

Все больше молодых людей попадают в лапы мошенников и становятся "денежными мулами", тем самым помогая мошенникам легализировать и перемещать незаконно полученные денежные средства. Чаще всего заманчивые на первый взгляд предложения предусматривают не только небольшое вознаграждение за сделанное, но и попадание "денежных мулов" в поле зрения полиции, что существенно влияет на жизнь молодого человека в будущем.

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"Денежный мул" — это лицо, которое передает (в электронном виде или наличными) полученные от третьего лица деньги другому лицу, получая за это комиссионную плату. Когда дается согласие перечислять чужие деньги со своего банковского счета, нарушается закон. Подобные действия грозят лишением свободы, денежным штрафом или принудительными работами. Во время прошлого года Госполиция зафиксировала далеко не одно подобное правонарушение, однако подсчитано, что настоящее количество жертв мошенников и тех, кто стремится к легкой наживе, значительно больше.

Заместитель начальника управления по предотвращению экономических преступлений Госполиции Дмитрий Хоменко указывает: "Борьба с преступно полученными средствами — один из приоритетов Государственной полиции, на нее направлены большие ресурсы полиции. В последнее время мы видим, что местные молодые люди, которые хотят легким путем заработать деньги, вовлекаются в международные мошеннические схемы, становясь курьерами преступно полученных денег, и порой даже не осознают тяжелые уголовно-правовые и другие последствия подобного легкого на первый взгляд получения прибыли".

Помимо наказуемости и попадания в поле зрения полиции выполнение функции "денежного мула" может приводить и к другим последствиям. Например, банк может закрыть счет без возможности открыть новый. Это, в свою очередь, означает, что желание быстро заработать, вовлекшись в подлежащую уголовному наказанию активность, может существенно повлиять и на карьерные возможности, поскольку работодатель может не захотеть сотрудничать с лицом, которое уже совершило преступление и которому нет возможности перечислять зарплату на банковский счет в Латвии.

Отсутствие счета может привести к сложностям при получении различных пособий. Правда, как свидетельствует сказанное в полиции самими "денежными мулами", большая часть молодежи не проинформирована ни о том, что перечисление чужих денег через свой банковский счет уголовно наказуемо, ни о том, что такие действия влияют на их будущую жизнь.

"Один из существенных краеугольных камней финансовой грамотности — не только умение дальновидно и мудро планировать свои доходы и расходы, но и критически оценивать возможности пополнения своего кошелька. К сожалению, у многих латвийских жителей, к тому же не только молодых, не возникает ни малейших вопросов или сомнений, когда они видят очередное заманчивое объявление о получении прибыли, в котором обещается, что тебе будут платить практически просто так.

Надо понимать, что за каждым подобным предложением скрывается крючок, и единственным, кто получит выгоду от твоего участия, будет мошенник. Более того — подобный источник прибыли принесет тебе только неприятности. Откликаясь на такие объявления, в реальности ты из-за чужих людей рискуешь всей своей дальнейшей жизнью и планами", — считает руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс.