Эксперт об исследовании останков парома "Эстония": есть вопросы с независимостью и беспристрастностью

На состоявшемся сегодня заседании специальной парламентской комиссии по контролю за госбюджетом обсуждались вопросы, касающиеся исследования останков парома „Эстония" Центром расследования инцидентов с безопасностью. Как сказал глава специальной комиссии Тынис Мельдер, крайне важно как можно быстрее продолжить исследования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил Мельдер, исследование оказало, что паром „Эстония" был не пригоден к плаванию. „Судно имело многочисленные технические недостатки, на которые должны были обратить внимание как судоверфь, так и другие различные учреждения, — сказал он. — Центр расследований инцидентов с безопасностью (OJK) непременно продолжит изучать версии, рассматривающие столкновение парома с другим объектом или со взрывом на самом судне, но ни одна из версий не имеет фактического подтверждения".

Говоря о работе OJK, Мельдер отметил, что возникли некоторые вопросы, касающиеся независимости и беспристрастности исследований. На это указал и Рене Арикас, покидающий пост руководителя Центра расследований инцидентов с безопасностью.

Мельдер выразил надежду, что расследование гибели парома „Эстония" продолжится в ускоренном темпе, чтобы родственники погибших смогли получить ответы на вопросы. „Надеюсь, что еще нынешний состав правительства обсудит этот вопрос, то есть в ближайшие недели", — добавил он.

„Если посмотреть на объем исследований и анализов, которые еще предстоит сделать, то окончательный отчет может быть завершен в начале 2024 года", — сказал в свою очередь Рене Арикас.

По его словам, было бы хорошо как можно скорее начать подводные исследования, потому что зимой, в холодной воде видимость лучше.

„Было бы хорошо провести эти исследования до 20 апреля", — отметил он.

Арикас рассказал, что планируется провести исследование места крушения при помощи ферромагнитного гидролокатора и отправить подводного робота на автомобильную палубу парома „Эстония". По его словам, документы на проведение исследования с использованием ферромагнитного сонара уже подготовлены, и это позволит быстро продвигаться вперед в решении вопросов финансирования.

Он отметил, что также необходимо поднять аппарель со дна моря, чтобы рассмотреть ее, передает rus.err.