Эксперты: подростковая агрессия ширится, случай в Иманте — далеко не единственный

Подростки все чаще собираются в группы и нападают на других сверстников. Случай в Иманте, вызвавший большой общественный резонанс, не является исключением — в последнее время в поле зрения полиции попало несколько подобных случаев. Об этом пишет сегодня газета Diena.

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Вопрос о том, что делать с подростками из группы риска, которые уже встали на путь правонарушений, остается открытым. Одним из решений станет терапевтическая школа, которая должна открыться в конце этого года, хотя она и будет предназначена для небольшого числа несовершеннолетних.

Из более чем 8000 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2022 году (почти на 1000 меньше, чем в 2021 году), 1830 связаны с употреблением алкогольных напитков, 1600 — с курением, 1049 — с приобретением табачных изделий (включая вейпы), 389 (на 72 больше) — с употреблением и хранением наркотических веществ, 32 — с мелким хулиганством, 104 (на 37 больше) — с причинением телесных повреждений, 570 (на 26 больше) — с кражами. Также было зарегистрировано 344 более серьезных правонарушения и 26 уголовных преступлений.

Избиение подростка в Иманте — не единственная вспышка агрессии за последнее время, сообщил на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Эгил Видрикс, начальник отдела профилактики, координации и статистики рижской муниципальной полиции. Несколько дней назад несколько подростков 12-13 лет громко обсуждали в общественном транспорте план избиения другого мальчика. Пассажиры отреагировали и вызвали муниципальную полицию, которой удалось установить личности агрессивных подростков, выяснить, в какой школе они учатся и связаться с их родителями. Драка была предотвращена.

Еще в одном случае два 12-летних мальчика избили двух восьмилетних мальчиков. В Видземском предместье группа из 25 подростков 14-15 лет преследовала ровесника, которому удалось забежать в дом, а разъяренные преследователи забросали здание камнями.