Эксперты: за год получено более 20 000 сообщений о сексуальных домогательствах и растлении детей в интернете

В 2021 году на веб-сайт drossinternets.lv поступило 22 925 сообщений о случаях сексуального использования и совращения детей в интернете. Об этом заявила на проходившей конференции Draudzība(s) tīklā руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Квятковска.

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Специалисты бьют тревогу, поскольку количество таких случаев по сравнению с 2020 годом резко увеличилось. Для сравнения: два года назад на веб-сайт поступило только 3 993 сообщения.

Разнообразие социальных сетей увеличило возможности злоумышленников вовлекать в свои извращенные игры детей и подростков, хотя, по словам психолога Иевы Башински, попытки растления детей существовали и до появления цифровой среды.

В свою очередь, модератор конференции Оскарс Приеде сказал, что преступникам стало легче совращать детей и подростков, используя новые и новые схемы. Именно поэтому родители должны быть осведомлены, как не допустить возникновение опасных ситуаций.

Башинска пояснила, что растлители, как правило, манипулируют ребенком или подростком, сначала устанавливая эмоциональную связь и завоевывая его или ее доверие. Ребенок или подросток может чувствовать себя особенным, потому что часто этот взрослый удовлетворяет эмоциональные потребности ребенка — обращает на него внимание, высказывает комплименты, говорит на актуальные для ребенка или подростка темы. Затем соблазнитель пытается наладить, например, отправку сексуальных изображений и угрожает неприятностями, если ребенок или подросток откажется это сделать.

Подростки в таких случаях, как правило, не обращаются за помощью, потому что чувствуют себя виноватыми в случившемся — им кажется, что заслужили это, потому что были недостаточно осторожны.

Также дети и подростки не всегда понимают, что им грозит опасность, поэтому, по мнению эксперта, взрослым необходимо говорить с детьми на эти темы и рассказывать, как правильно действовать в опасных ситуациях. Кроме того, важно подсказать ребенку, куда обращаться за помощью.

Общение с детьми на эти темы имеет ключевое значение, считает член правления Латвийского совета по киберпсихологии Луиза Берга.

Когда ребенок получает свой первый телефон, важно сказать ему, в каких соцсетях или на каких сайтах ему не следует оставаться. Просто запрещать посещение сайтов нельзя, всегда необходимо объяснить, почему они не подходят для ребенка и в какие ситуации он может там попасть.