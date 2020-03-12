Елгава: преступники ворвались в квартиру, похитили мужчину и в багажнике отвезли в лес

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 20 февраля в одну из квартир в Елгаве ввалилась группа лиц, которая, применив насилие, похитила молодого мужчину (1999 г.р.), запихнула в багажник автомобиля и вывезла в лес. Благодаря тому, что потерпевший успел сообщить о ЧП в полицию, на выезде из леса преступников задержал оперативно прибывший спецназ.

Как отмечает пресс-центр ЗРУП, в ночь на 20 февраля пятеро юношей вломились в чужой дом, напали на 20-летнего мужчину, угрожали ему расправой, затем запихнули в багажник

BMW 525D и вывезли в лес, где снова угрожали расправой и унижали свою жертву. После экзекуции его снова запихнули в багажник и повезли обратно в город.

К счастью, парню удалось сообщить о нападении в полицию, поэтому на выезде из леса подозреваемых уже поджидали бойцы Спецбатальона полиции Земгальского региона и оперативная группа Елгавской криминальной полиции.

Полиция задержала жителей Тукумса и Добеле 1992, 1998, 2000, 2001 и 2002 г.р. По делу начат уголовный процесс. В настоящее время к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Мотивы нападения устанавливаются.