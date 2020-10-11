Елгавчанин украл телевизор из магазина и получил 100 часов исправительных работ

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 100 часам исправительных работ за кражу телевизора из магазина в Елгаве, сообщает LETA.

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9 ноября 2019 году около 12 часов осужденный вошел в магазин K-Senukai и попросил сотрудника положить ему в тележку с полки телевизор Samsung за 444,99 евро. Получив телевизор, мужчина уехал из магазина, не заплатив.

Был начат уголовный процесс по первой части 175 статьи Уголовного кодекса. Мужчина вину признал. Ранее он не был судим, поэтому суд приговорил его к исправительным работам и возмещению убытков магазину.