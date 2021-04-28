Еще до трагического пожара в незаконном хостеле на ул. Меркеля во вторник умер человек

Еще до трагического пожара в незаконном хостеле на ул. Меркеля, 8 в Риге умер человек. Возможной причиной его смерти могло стать употребление одурманивающих веществ.

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Представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола подтвердила агентству LETA, что во вторник в 11.07 был получен вызов по адресу ул. Меркеля, 8 в Риге. Прибыв на место, медики обнаружили человека, который скончался еще до приезда "скорой", а также оказали медицинскую помощь еще одному человеку.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что начат уголовный процесс и назначена экспертиза, чтобы определить причину смерти человека, но предполагается, что он умер от передозировки.

Около 18.00 полиция вновь получила сообщение о том, что по этому адресу находится человек под влиянием одурманивающих веществ. На месте происшествия полиция задержала мужчину, у которого был обнаружен шприц, предположительно с наркотическим веществом.

В СНМП сообщили, что за последний месяц скорая помощь получала по крайней мере десять вызовов на ул. Меркеля, 8, и чаще всего они были связаны с употреблением одурманивающих веществ.

Как сообщалось, сегодня рано утром в незаконном хостеле по этому адресу произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а еще шесть в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс сообщил, что этот адрес неоднократно оказывался в поле зрения полиции. Только с марта по этому адресу поступило 16 вызовов о превышении уровня шума и распитии алкоголя. Также были выявлены такие нарушения, как курение в помещениях общего пользования, употребление алкоголя в общественном месте, проживание без декларированного места жительства, неиспользование масок.