Еще один таксист напал на пассажирку по политическим взглядам: пострадала Божена Малашенко (Рынска)

Государственная полиция начала еще один административный процесс против водителя рижского такси, который прославлял российскую агрессию в Украине - он напал на свою клиентку с другими политическими взглядами.

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"Государственная полиция этот случай зарегистрировала. Начат административный процесс. Сейчас выясняется личность возможного виновного и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного процесса", — отметили в Госполиции.

Таким образом полиция отреагировала на информацию адвоката Эгона Русанова, который сообщил, что к нему за помощью обратилась противница режима Кремля, активист и блогер Божена Малашенко (экс-Рынска), на которую напал таксист.

Русанов рассказал, что инцидент произошел 20 июня, на женщину напал водитель платформы Bolt по имени Игорь, который, услышав, что пассажирка разговаривает на русском, решил изложить свою позицию. По словам Русанова, после того как женщина заметила, что сейчас русские на войне убивают украинцев, таксист начал кричать, что "это правильно, что Россия будет бомбардировать Украину, что Россия заставит и Латвию вести себя подобающим образом, так как Россия дала Латвии все и что рано или поздно российская армия будет здесь". Также водитель сказал, что "в случае Бучи украинцы собрали по моргам трупы по всей Украине и потом разложили их, что Украина — фашистское государство" и так далее.

Когда Малашенко попросила закончить эту тираду, водитель ответил: "Ты будешь слушать, мразь!" Сама Малашенко в социальных сетях пишет, что после такого крика, она схватила водителя "за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление. "Это не я буду слушать, а ты будешь извиняться". После этого таксист ударил пассажирку по лицу, "разбил губу и нос". Пострадавшая написала заявление в полицию.

Это уже не первый подобный инцидент. Как уже сообщал Delfi, в конце апреля некая женщина сообщила в соцсетях, что она вызвала такси через приложение Bolt. Водитель такси слушал гимн России, женщина попросила его переключить композицию на другую песню, но таксист никак на это не отреагировал.

После этого заиграла еще одна песня на русском языке, которую клиентка попросила переключить или выключить из-за происходящего в Украине. Водитель на это ответил, что это его автомобиль, где работают его правила. Женщина заявила, что она является клиентом и хочет, чтобы музыка была выключена или переключена.

По словам женщины, таксист ей нагрубил, остановил машину около пруда Марас и выволок клиентку из такси за волосы, а потом бросил на землю.