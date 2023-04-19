"Есть маниакальные признаки". Убийство под Екабпилсом: преступник был в розыске с февраля, нашли его машину

Леонс Русиньш, который после многомесячного преследования и угроз 16 апреля убил свою бывшую супругу, был в розыске с 13 февраля, заявил на пресс-конференции начальник Госполиции Армандс Рукс. Машина Русиньша обнаружена в лесу возле речки Айвиексте.

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По словам Рукса, у мужчины определенно проявляются маниакальные признаки. Есть вероятность, что он покончил жизнь самоубийством. Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться.

Foto: Valsts policija

Рукс распорядился начать служебную проверку в связи с убийством, чтобы убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально. Также оценивается роль других учреждений.

Отвечая на вопрос портала Delfi о том, как возможно, что человек, находившийся в розыске уже два месяца, по-прежнему мог находиться в Екабпилсе и совершить преступление, Рукс ответил, что полиция активно искала Русиньша, однако он был мобилен. "Этот человек и в Курземе фигурировал, и в Риге, и в Германии, и в других местах в Европе, он был мобилен", — сказал Рукс.

Глава Госполиции отметил, что убийца избегал контактов с другими людьми, а также часто ночевал в своей машине. "Он был одиночкой", — заявил Рукс.

Полицейские нашли автомобиль Русиньша с открытыми дверьми в Ляудонской волости около лесного массива. В транспортном средстве стражи порядка обнаружили несколько мобильных телефонов, а также не менее десяти разных SIM-карт, поэтому Рукс допустил, что убийца мог страдать каким-то психическим расстройством, возможно, манией преследования.

Он также подчеркнул, что существует большая вероятность, что Русиньш совершил самоубийство, однако не исключена возможность того, что он жив.

Можно ли было предотвратить трагедию?

Рукс заявил, что Русиньш был фигурантом 19 уголовных процессов, но все они были по сравнительно "легким" статьям Уголовного закона и классифицировались как "уголовные нарушения" (kriminālpārkāpums). Эти статьи предполагают самые мягкие наказания, а пострадавшие не могут претендовать на особую защиту. Большая часть процессов Русиньша уже дошли до суда.

В случаях, когда преступное деяние квалифицируется как "уголовное нарушение", преступника нельзя объявлять в международный розыск. В случае с Русиньшем это важный аспект, поскольку в какой-то момент он находится в Германии.

Отвечая на вопрос Delfi, планирует ли Госполиция подготовить поправки, закрывающие такие "дыры" в законодательстве, Рукс отметил, что работа идет уже давно, но от более конкретного ответа уклонился. При этом он несколько раз заявил, что случай Русиньша будет анализировать специальная группа экспертов. "Предотвратить это можно было на уровне системы", — считает он.

Глава полиции выразил глубокие соболезнования близким и друзьям погибшей, а также призвал общество активнее бороться с насилием.

Государственная полиция разыскивает 53-летнего Леона Русиньша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний, совершенном в Екабпилсском районе. Русиньш преследовал и терроризировал женщину долго — больше года. Женщина отчаянно пыталась разорвать отношения с мужчиной, но террор продолжался — поступали сотни звонков и сообщений, мужчина поджигал двери.

Коллега погибшей рассказал программе, что как сама женщина, так и ее родственники, соседи и коллеги неоднократно и длительное время обращались в полицию, которая первоначально наложила на мужчину штраф в размере 250 евро за мелкое хулиганство. Мужчину это сильно не смутило, и террор продолжился, также начались угрозы. Русиньш также притеснял коллег покойной, которые в настоящее время боятся покидать свои дома, опасаясь за свою безопасность.

На месте работы убитой подтвердили, что Русиньш терроризировал и парализовал работу учреждения не менее полугода. "В течение последних шести месяцев от конкретного лица было получено бесчисленное количество грубых звонков, текстовых сообщений и электронных писем с различными угрозами. Иногда было до 1000 звонков в день", — сообщила представитель учреждения Илзе Арая.

В воскресенье на прошлой неделе угроза осуществилась — мужчина напал на женщину и нанес ей ножевые ранения на глазах у ее ребенка и матери.

В полиции отметили, что в отношении объявленного в розыск 53-летнего Леона Русиньша ранее было начато 19 уголовных процессов, 18 из которых — неисполнение постановления о защите от насилия (ч. 1 ст. 168 УЗ Латвии — Злостное неисполнение постановления о защите от насилия — наказывается кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом).

Человек был арестован и приговорен к временному лишению свободы. Закон предусматривает, что за данное правонарушение лицо может быть подвергнуто временному лишению свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, что определяется судом.

От мужчины по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не выполнил. Также по фактам правонарушений лица возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, наложены штрафы.