Есть спрос - будет предложение. В Латвии растет число краж из магазинов

После отмены ковидных ограничений вновь стало расти число краж из магазинов. Однако, торговые сети и полиция признают: это не связано с тем, что из-за высоких счетов, люди в отчаянье пошли воровать. Причины другие, со ссылкой на Земгальское региональное телевидение сообщает lsm.lv.

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В 2019 году было зарегистрировано 10 594 краж. В 2020 году примерно столько же, а в 2021 году - из-за введенных ковид-ограничений - меньше 6000. В прошлом году число преступлений снова стало расти.

"В 2022 году было зафиксировано на 1508 или на 23,6% краж больше , чем в 2021 году. Этот прирост или возвращение показателя на прежний уровень главным образом связан с отменой ограничений, введенных для удержания распространения Covid-19", - пояснила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В то же время как полиция, так и магазины отмечают: главной причиной роста краж являются вовсе не сложные экономические условия. Люди, которые попали в сложную финансовую ситуацию, выбирают вариант потуже затянуть пояс, а не идти воровать.

"Растет количество профессиональных воров. Как нам говорят в полиции, они воруют, чтобы потом реализовать украденный товар на черном рынке", - рассказывает представитель сети Винета Григане-Дранде Elvi Latvija.

Топ украденных товаров в основном не меняется - кофе, алкоголь, икра, твердые сорта сыров, а также предметы красоты и гигиены.

"И суммы каждый раз растут. Например, недавно у нас был случай, когда один из воров "насобирал", если можно так выразиться, товаров на 1600 евро", - поделилась представитель Rimi Latvija Инга Бите.

Как торговые сети, так и полиция указывают на то, что сейчас у воров больше возможностей продать украденный товар по более низкой цене. Главная причина роста числа краж - в нынешних экономических условиях всегда найдутся люди, готовые купить такой товар, даже зная, что он украден.