Эстония: бдительный гражданин помог задержать пьяного дальнобойщика из Латвии

Вечером 26 апреля эстонские полицейские задержали на шоссе Таллинн — Пярну — Икла 56-летнего гражданина Латвии, который в пьяном виде управлял грузовиком, пишет rus.err.

Следователь по особым делам Раплаского отделения полиции Ритве Рейнумяэ сказал, что в волости Мярьямаа бдительный гражданин заметил грузовой автомобиль, который очень странно ехал, и сообщил о нем в полицию по номеру 112, передает Ляэнеская префектура.

"Полицейские среагировали на сообщение и остановили грузовик в деревне Хаймре. Они обнаружили за рулем пьяного 56-летнего гражданина Латвии и задержали его", — сказал Рейнумяэ.

Было заведено уголовное дело, а во вторник, 28 апреля, суд наказал водителя 10 месяцами условного тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.