Эстония: британский военный джип столкнулся с фурой из Латвии. Трое пострадавших в больницах
Foto: DELFI.ee

В четверг утром, на 64-м километре трасы Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Яндья волости Тюри Ярваского уезда (Эстония) произошла авария с участием внедорожника британских военных, пишет rus.postimees.

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Двигавшийся в сторону Раквере джип Land Rover британских вооруженных сил, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, которым управлял 41-летний водитель.

В результате столкновения, джип утратил управляемость и несколько раз перевернулся. Машину выбросило вправо от дороги, где он приземлился в канаве.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также находившийся в легковом автомобиле 31-летний пассажир. Скорая помощь доставила людей, находившихся в джипе в Ярвамааскую больницу, а водителя грузовика — в Пярнускую больницу.

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LETA

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LETA
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