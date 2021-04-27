Эстония: госсекретарь встретился с выжившими после гибели парома "Эстония"
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В понедельник, 26 апреля, госсекретарь Таймар Петеркоп встретился с выжившими после гибели парома "Эстония" и предоставил обзор подготовки к расследованию новых обстоятельств в деле о гибели парома, пишет Postimees.

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"В дополнение к подготовке к исследованию, которое координируется Эстонским центром исследований безопасности, министерства иностранных дел Эстонии, Финляндии и Швеции и правовые эксперты будут продолжать подготовку решения юридических вопросов, связанных с работами на месте морского захоронения, — сказал госсекретарь Петеркоп. — К настоящему времени и шведские, и финские партнеры подтвердили, что подготовка правовых изменений в этих странах началась", — добавил он.

Руководитель Центра по исследованию безопасности Рене Арикас, участвовавший во встрече, более подробно представил расписание: "Мы работаем с расчетом, что если изменения в правовом пространстве Швеции и Финляндии завершатся к июлю, мы сможем начать предварительные исследования в море в середине июля".

Арикас подтвердил, что Центр исследования безопасности работает со всеми возможными сценариями и не исключает ни один из них до того, как станут известны результаты исследования. "Одним из наиболее важных мероприятий является заказ трехмерной модели эстонского корпуса, с которой желательно провести симуляцию, чтобы сравнить результаты симуляции с лежащим на дне моря судном", — пояснил Арикас.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек удалось спасти только 138, позже один из них умер в больнице. 852 человека погибли. После кораблекрушения власти трех стран приняли решение не поднимать тела на поверхность, а позднее — засыпать остов судна камнями и песком и объявить его местом захоронения. Это объяснили необходимостью защитить погибших от мародеров.

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