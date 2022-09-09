Эстония: гражданин Латвии предъявил пограничникам поддельные водительские права

Прибывший в четверг в порт Ванасадам в Таллинне гражданин Латвии предъявил на погранпункте стопроцентно поддельные польские водительские права, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
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Поскольку на самом деле у этого человека не было права на вождение транспортного средства соответствующей категории, пограничники составили протокол о проступке, затем его отпустили, а для его автомобиля подыскали замещающего водителя.
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