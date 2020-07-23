Эстония: латвиец, пытавшийся похитить школьниц, получил условный срок

Харьюский уездный суд (Эстония) приговорил к условному лишению свободы 30-летнего гражданина Латвии Алексея Никифорова, который обвинялся в незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних.

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Как сообщает портал err.ee, осенью 2019 года он приставал в Таллинне к двум школьницам, пытаясь увести их с собой. Одной из пострадавших было на тот момент 7 лет, второй — 14.

По данным материалов дела, 11 ноября мужчина стал преследовать 7-летнюю школьницу, которая шла домой после занятий. В какой-то момент мужчина схватил ее, положив руку на плечо. К счастью, ребенок сумел вырваться, добежать до дома, где отец вызвал полицию.

На суде Никифоров утверждал, что просто хотел спросить у девочки, как пройти до магазина Selver. Но поняв, что она испугалась, шел за ней, чтобы извиниться, но в итоге, увидев магазин, отправился туда.

Второй эпизод датирован 12 ноября:в Мустамяэ Никифоров схватил 14-летнюю девочку и, угрожая, потребовал следовать за ним. Однако на перекрестке улиц Моони и Минги девочке удалось убежать. В качестве подозреваемого Алексей Никифоров был задержан 18 ноября 2019 года.

Обвиняемый не сумел объяснить, зачем приставал к детям, признал вину, а также выразил сожаление, указав, что в то время у него был трудный период в жизни.

Никифорова приговорили к 2 годам и 6 месяцев лишения свободы, однако с учетом, что дело рассматривалось в порядке упрощенного производства и принимая во внимание, что во время предварительного следствия он провел 2 месяца а решеткой, окончательный срок заключения составил 1 год и 6 месяцев условно плюс полицейский надзор на 3,5 года. Также несмотря на тот факт, что у Никифорова был вид на жительство в Эстонии, в течение пяти лет ему запрещен въезд в эту страну.