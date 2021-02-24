Эстония: мошенница из Латвии пыталась продать пенсионерке тряпье по завышенной цене

В понедельник днем полиция получила сообщение о том, что в Хаапсалу в квартиру 83- летней женщины на улице Мулла зашла незнакомая женщина и предложила купить обувь и шубу, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны

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"Под предлогом уплаты за эти по сути ненужные пожилой женщине вещи незнакомка взяла банковскую карту и ПИН-коды от карты пенсионерки и сняла со счета 300 евро. Когда эта женщина вернулась в квартиру пожилой женщины, соседи вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали в качестве подозреваемой 31-летнюю гражданку Латвии", — сказал ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Валло Пальмитс.

Пальмитс добавил, что такие "торговцы" хотят создать видимость честной сделки купли-продажи, но вещи, предлагаемые ими, не стоят запрашиваемых за них сумм.

"Сообщения о мошенниках, предлагающие пожилым людям по завышенной цене одежду, кастрюли, ножи и другую кухонную утварь, поступали и из Таллинна, и из Нарвы. Просим предупредить своих пожилых родственников, знакомых и соседей о таких торговцах. Как правило они очень назойливы, но быстро уходят, когда человек начинает звонить в полицию. В данном случае выражаем благодарность небезразличным соседям, которые не оставили пожилого человека одного в беде", — сказал Пальмитс.

Ведущий следователь подчеркнул, что в квартиру незнакомка попала через незапертую дверь, поэтому следует еще раз обратить внимание на то, чтобы входная дверь была закрыта на замок даже днем, когда хозяева дома.

"Перед сном следует проверить, заперты ли входная дверь и окна помещений на первом этаже. Многие кражи из жилых помещений происходят, когда воры попадают в дом или квартиру через незапертую на замок дверь," — добавил Пальмитс.