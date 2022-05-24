Эстония с 25 мая прекращает проверку документов на эстонско-латвийской границе
Foto: Publicitātes foto

.Правительство Эстонии во вторник поддержало предложение министра внутренних дел Кристиана Яани со среды, 25 мая, завершить временно введенную проверку документов на границе Эстонии и Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что временная мера была введена в связи с нападением России на Украину и для того, чтобы иметь лучшее представление о том, кто и с какими целями едет в Эстонию.

По словам министра, количество беженцев из Украины, едущих в Эстонию через Латвию, к нынешнему моменту существенно уменьшилось. Изменилось и направление движения миграционных потоков — все больше беженцев прибывает в Эстонию через Россию, поскольку боевые действия в Украине сейчас происходят в основном в восточной части страны.

Как сказал Яани, в последние дни из России в Эстонию прибывает в среднем по 300 беженцев в день, а из Латвии — менее ста человек в сутки. При этом половина прибывающих беженцев рассматривает Эстонию как транзитную страну.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?