Эстония: спецназ задержал гражданина Латвии, угрожавшего ножом пассажирке автобуса
Foto: AP/Scanpix

В понедельник вечером эстонской полиции поступило сообщение о мужчине, который в автобусе Таллинн-Курессааре угрожал женщине ножом.

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По предварительным данным, около семи часов находящийся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения гражданин Латвии угрожал ножом незнакомой ему пассажирке в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе

"Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал", — пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

"На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом", — добавил Янсон.

Полицейские задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. Подробности выяснятся в ходе расследования.

После небольшой задержки автобус продолжил рейс в направлении Курессааре.

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LETA

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LETA
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