Эстония: суд отказал в досрочном освобождении лидеру группы мошенников, наследившей и в Латвии
Foto: DELFI.ee

Тартуский окружной суд отказал в досрочном освобождении известному в криминальному мире Эстонии Харону Дикаеву.
Окружной суд оставил без изменений решение Вируского уездного суда, который ранее решил, что Дикаев продолжит отбывать 12-летний тюремный срок.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приговор Дикаеву и другим фигурантам дела вступил в силу в начале января, когда госсуд отказался рассматривать поданные защитой жалобы.

Харьюский уездный суд 21 августа позапрошлого года признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этого же наказания для него на судебных прениях требовал госпрокурор Вахур Верте. Уездный суд приговорил состоявших в группировке Джавакяна, Манделькорна, Богатого, Каэра, Олейника, Сидоренко и Подолинского к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до 13 лет.

Еще летом 2017 года фигуранты дела Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберг Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов пошли на соглашение с прокуратурой, суд назначил им сроки от условных до четырехлетнего реального заключения. Суд прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов в крупных размерах Адрея Ермолаева из соображений целесообразности, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.

Госпрокуратура предъявила обвинение 18 лицам, большинство из них обвинялись в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Хароном Дикаевым.

На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев сказал, что не признает себя виновным в руководстве преступной группировкой, но частично признает свою вину в физическом насилии.

Согласно обвинению, преступная организация финансировала свою деятельность при помощи различных экономических и имущественных преступлений. В том числе ее члены совершали мошенничества с НСО, которыми причинили республикам Латвии и Литве ущерб в сотни тысяч евро. По данным предварительного следствия, организация также финансировалась при помощи совершенных в Эстонии мошенничеств, в которые вовлекали людей, соглашавшихся за плату оформить на свое имя кредитные и лизинговые договоры. В результате в распоряжение организации поступали техника и наличные деньги.

Обвинение также включало физическое насилие, самовольный взлом, присвоение имущества, подделку документов и их использование, незаконное обращение с глушителем огнестрельного оружия, обращение с крупной партией наркотиков и нарушения ПДД. Пятеро человек, не состоявших в организации, обвинялись в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений ее членами.

По словам госпрокурора Вахура Верте, собранные в ходе следствия данные позволяют заявить, что преступная организация обладала устойчивой структурой и четкой иерархией и что ее цель заключалась в совершении различных преступлений в тени строгой конспирации. "По данным следствия, организация заботилась о своих членх, финансировала их и при необходимости обеспечивала жильем. В то же время, за неповиновение или невыполнение распоряжений членов организации подвергали физическому наказанию, причем они терпели наказания без сопротивления", — сказал Верте.

По словам Аго Лейса из бюро организованной преступности центральной уголовной полиции, следствие по уголовному делу длилось более трех лет. "За это время пришлось отдельно вырисовать конкретные роль и деятельность каждого члена преступной организации. Для подтверждения различных уголовных действий по одному собирали доказательства, каждое доказательство анализировалось. В рамках расследования налогового преступления мы тесно сотрудничали с официальными властями Латвии и Литвы, все это потребовало времени", — пояснил Лейс.

Бюро организованной преступности центральной уголовной полиции задержало большую часть членов организации в апреле и июне 2015 года. Дикаев был задержан в конце июня 2015 года и Харьюский уездный суд санкционировал его арест.

Уголовное следствие стартовало в конце 2012 года, его провела центральная уголовная полиция под руководством госпрокуратуры.

Дикаев, уже десятилетиями находящийся в орбите внимания уголовной полиции, неоднократно представал перед судом, но избегал тяжких обвинений.

В сентябре 1995 года Дикаев предстал перед судом из-за так называемой войны между краснодарской и чеченской группировками, в которой пропали трое "краснодарцев" — двоих позже нашли убитыми, а третий пропал без вести.

Дикаева обвиняли в организации этих убийств, но суд не смог это доказать и Дикаева осудили только за незаконное владение оружием, на два года. За хорошее поведение его освободили условно-досрочно.

В 1999 году Дикаев вновь предстал перед судом в связи с "войной" 1995 года — суд первой инстанции признал его виновным в хулиганстве, но суд второй инстанции его оправдал.

В конце сентября 2002 года Дикаева задержали по подозрению в организации убийства бизнесмена Виталия Хаитова, но освободили из-за недостатка улик.

В 2005 году суд признал Дикаева с пятью соучастниками виновными в вымогательстве у бизнесмена 100 000 крон и приговорил их к четырем годам тюрьмы. Дикаева досрочно освободили в марте 2008 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt