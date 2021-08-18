Эстония: суд приговорил к лишению свободы убийц жительницы Латвии
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Тартуский уездный суд в среду приговорил к реальному лишению свободы мужчину и женщину, которые в 2018 году в Валга убили жительницу Латвии.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, по данным которой суд приговорил 39-летнего Александра Бажанова и 29-летнюю Синтию Семонову за совершенное ими убийство к 9 годам тюрьмы. Бажанову суд прибавил к назначенному наказанию еще один год лишения свободы за ранее неотбытое им наказание, в итоге общий срок его пребывания в тюрьме составит 10 лет.

После отбытия наказания Бажанов должен будет покинуть Эстонию и на въезд в страну ему будет введен запрет еще на 10 лет.

В соответствии с обвинением, Бажанов и Семенова в 2018 году вывезли в лес на автомобиле 31-летнюю жительницу Латвии, где Бажанов задушил женщину. После этого Бажанов и Семенова облили убитую бензином и подожгли, чтобы скрыть следы убийства и исключить опознание трупа.

Останки женщины они бросили в реку. Скелет погибшей был обнаружен 26 апреля 2019 года в реке Мустйыэ.

Опознать личность жертвы экспертам удалось при помощи анализов ДНК и сопоставления данных об объявленной в розыск пропавшей женщины.

После почти года расследования сотрудникам полиции удалось выйти на след проживавшего в Валга не имеющего определенного гражданства 38-летнего Бажанова и гражданки Латвии Семеновой.

В ходе следствия удалось выяснить, что подозреваемые и жертва были знакомы между собой, а к убийству привел конфликт, произошедший между ними.

Суд по делу об этом убийстве проходил за закрытыми дверями.

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LETA

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LETA
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