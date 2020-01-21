Эстония: таможенники задержали 10 млн контрафактных сигарет Prince

В конце прошлого года Налогово-таможенный департамент (MTA) по информации немецких коллег задержал 10 млн прибывших из Ливана в Эстонию контрафактных сигарет марки Prince.

Поскольку в течение двух месяцев никто не явился за товаром, MTA связался с владельцем бренда Prince. Владелец провел экспертизу и сообщил, что изъятые эстонской таможней сигареты Prince нарушают права интеллектуальной собственности, являются поддельными и подлежат уничтожению, сообщила в вторник BNS пресс-служба MTA.

По словам начальника надзорной службы таможенного отдела МТА Вольдемара Линно, этот случай является хорошим примером международного сотрудничества в выявлении контрафактных товаров.

"Вместе с немецкими коллегами мы предотвратили попадание контрафактных сигарет на черный рынок и распространение их потребления. Стоит помнить, что контрафактные сигареты являются продуктом неизвестного происхождения, качество и состав которого неизвестны", — добавил Линно.

Контрафактные сигареты были изъяты и уничтожены под контролем таможенной службы.