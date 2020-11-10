Эстония: у прибывшего на пароме гражданина Латвии нашли фальшивые права

9 ноября патруль Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры проверил прибывший на пароме из Хельсинки автомобиль Opel с финским регистрационным номером. Выяснилось, что у водителя были поддельные права.

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Находившийся за рулем автомобиля гражданин Латвии (1991 года рождения) предъявил болгарские водительские права с признаками того, что документ подделан, так как он был испачкан чернилами.

Мужчина сам признался, что права поддельные и на самом деле он никогда не имел водительских прав. Экспертиза подтвердила, что документ является фальшивым.

В итоге мужчину отстранили от управления автомобилем, а машину доставили в место хранения.