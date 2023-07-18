Эстония: в деревне рядом с латвийской границей от удара молнии погиб ребенок

Во вторник утром в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда молния ударила в дом, в результате чего погиб ребенок, пишет Pärnu Postimees.

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В 11.22 в Центр тревоги поступил вызов в деревню Треймани волости Хяэдемеэсте, где молния ударила в дом, и в результате пострадал стоявший у окна ребенок. Когда прибыли спасатели, скорая помощь доставила обожженного ребенка в больницу. В момент трагедии в доме находилась мать с тремя детьми.

Грозовым ударом в доме выбило окна. Испорчена внутренняя обстановка, выпали кирпичи торцевой стены, которая частично обвалилась. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и его чердака.

По словам руководителя спасательной службы, молния также повредила электрощит, для проверки которого были вызваны электрики.