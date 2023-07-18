Эстония: в деревне рядом с латвийской границей ребенок получил сильные ожоги от удара молнией

Во вторник утром в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда молния ударила в дом, в результате чего ребенок получил сильные ожоги, когда стоял возле окна. Об этом пишет Rus.Delfi.ee.

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В 11.22 в Центр тревоги поступил вызов в деревню Треймани волости Хяэдемеэсте, где молния ударила в дом, и в результате пострадал стоявший у окна ребенок. Когда прибыли спасатели, скорая помощь уже увезла получившего ожоги ребенка в больницу. Также с места происшествия увезли мужчину, который отравился дымом. На момент инцидента в доме находилась мать и трое детей, двое других детей не пострадали.

Спасатели выкинули из дома тлеющий ковер и шторы, стол в комнате был покрыт пепле. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и чердака, но больше ничего, что бы представляло опасность, не нашли.

В результате удара молнии в доме разбилось одно окно и от торцевой стены дома отошли кирпичи, частично обвалившись. Опасную зону у стены огородили лентой. По словам руководителя спасательных работ, молния повредила и электрощит, для проверки которого вызвали электриков.