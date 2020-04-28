Эстония: в ДТП с участием фуры из Латвии погиб водитель фургона

В ночь на вторник в столкновении грузовика и фургона в Хяэдемеэсте в Пярнумаа погиб водитель фургона.

Сообщение о ДТП на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Хяэдемеэсте поступило полиции в 03.29. По предварительным данным, столкнулись следовавший со стороны Риги грузовик с латвийскими номерными знаками и фургон Ford Transit, ехавший со стороны Пярну.

В результате столкновения погиб водитель фургона, водитель грузовика не пострадал. Мужчина за рулем грузовика был трезв, был ли трезв погибший водитель фургона установит судебно-медицинское вскрытии.

По словам руководителя оперативной службы Ляэнеской префектуры Рейна Йыгева, дорожные условия на месте были хорошими. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выяснят в рамках уголовного дела.

"Полиция выражает соболезнования родственникам погибшего", — сказал Йыгева.