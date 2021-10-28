Эстония: в грузовике из Латвии нашли 1.6 млн контрабандных сигарет

В ходе проверки сотрудники Западной службы следственного отдела налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили в прицепе грузовика 1.6 млн контрабандных сигарет.

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19 октября на парковке в деревне Уулу в Пярнумаа таможенники задержали прибывший из Латвии грузовой автомобиль. Машина была направлена на таможенный контроль. В ходе проверки в прицепе грузовика было обнаружено 1.6 млн безакцизных сигарет марки Winston Blue.

Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок Эстонии, то государство недополучило бы порядка 250 000 евро акциза на табачные изделия.

По словам руководителя Западной службы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, сотрудники НТД продолжают регулярную работу по предотвращению попадания контрабандного товара в Эстонию.

"Международная контрабанда сигарет — это один из источников дохода организованной преступности. Не важно, предназначена ли контрабанда для эстонского рынка или направляется в другие страны ЕС, наша задача — предотвратить возможный ущерб. Не говоря уже о том, что подобные изделия сомнительных качества и происхождения представляют опасность для здоровья граждан ЕС", — сказал Пайсуотс.

По словам прокурора Хельги Аадамсоо, в отношении водителя грузовика было применено ускоренное делопроизводство.

"Водителю грузовика было назначено 2 года и 6 месяцев тюремного заключения, из которых в заключении он проведет месяц. 2 года и 5 месяцев назначены условно с 4-х летним испытательным сроком. Водитель грузовика был выслан из Эстонии и ему назначен запрет на въезд сроком на 8 лет", — отметила Аадамсоо.