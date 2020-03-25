Эстония: в камере умер руководитель TV3 Лейто, задержанный за вождение в пьяном виде

21 марта в арестной камере Таллиннского кесклиннаского отделения полиции умер руководитель эстонского телеканала TV3 Прийт Лейто, которого задержали за вождение в пьяном виде. После ареста здоровье мужчины проверила скорая помощь, но в стационарном лечении Лейто, по оценке медиков, не нуждался.

Руководитель Кесклиннаского отделения Кайдо Саарнийт пояснил, что умершего в субботу в арестной камере отделения 45-летнего мужчину задержали в пятницу во второй половине дня в связи с вождением в пьяном виде.

"Полиция вызвала мужчине скорую помощь, потому что при внешнем осмотре показалось необходимым более тщательно проверить его здоровье. Скорая помощь приехала в пятницу во второй половине дня непосредственно после доставки мужчины в арестную камеру отделения", — описал Саарнийт. По оценке медиков, мужчина в тот момент не нуждался в стационарном лечении.

Мужчина скончался в субботу в первой половине дня, и по первоначальной оценке речь могла идти о нарушении здоровья. Бюро внутреннего контроля полиции начало проверку всех тех обстоятельств, которые касаются деятельности служащих арестного дома при наблюдении за заключенным.