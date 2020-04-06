Эстония: в магазине мужчины принялись распивать средство для дезинфекции рук

Валгаское отделение полиции рассказало у себя в Facebook о том, какая в одном из местных магазинов мужчины стали пить дезинфицирующее средство.

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”Жизнь в условиях чрезвычайного положения другая. Если раньше мы радовались, что дети играют на игровых площадках, то сейчас все наоборот. Сегодня мы продолжаем получать сообщения о скоплениях детей на площадках или в других общественных местах. Мы еще раз просим родителей: давайте просто переждем это время. Сильный ветер в некоторых местах снес ограничительные таблички. Их мы заменим”, — пишут представители полиции.

Они отмечают, что в ходе осмотра магазинов в волости особых нарушений выявлено не было. Люди используют маски, перчатки и средства дезинфекции, но один странный инцидент все-таки произошел.

”Странный вызов мы получили в один из магазинов Валгамаа, где компания мужчин принялась пить средство для дезинфекции рук. Этого делать нельзя ни в коем случае! Желаем всем здравомыслия и терпения, тогда и лучшие времена придут быстрее”.