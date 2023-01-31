Эстония: в трагической аварии погиб православный священник

В ночь на воскресенье в трагическом ДТП в Харьюском уезде Эстониии погибли двое мужчин. Сегодня стало известно, что это были 36-летний Александр и 45-летний Эрго, более известный в миру как священных православной церкви отец Афрат.

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В начале второго ночи в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о том, что автомобиль Ford Transit врезался в дерево, в результате чего погибли двое мужчин.

„В ДТП погибли 45-летний Эрго и 36-летний Александр. За рулем была 28-летняя Кейти", — уточнили порталу Delfi в пресс-службе полиции.

Что касается возможного состояния опьянения водителя и находившихся в машине лиц, а также других деталей, то полиция пока не может дать такую информацию.

„Возможное состояние опьянения определит экспертиза, все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования", — отметила полиция.

Порталу Delfi подтвердили, что погибший 45-летний мужчина — это Эрго Лаас, известный также как отец Афрат.

Отец Афрат был священником Эстонской Апостольской Православной церкви (ЭАПЦ). Начал церковную службу в Церкви святого Александра в Тарту. Митрополит Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского Патриархата Стефан посвятил его в сан диакона, а затем и в пресвитера.

Отец Афрат в разное время служил в разных приходах Эстонии, а также занимал должности капеллана в Тартуской тюрьме и являлся резервным капелланом Сил обороны Эстонии.