Эстония ввела временный контроль на границе с Латвией для помощи украинским беженцам

Постановлением правительства в четверг со второй половины дня на границе Эстонии и Латвии действует временный пограничный контроль, цель которого — обеспечить плавный въезд в страну спасающихся от войны людей и их первый контакт с государством.

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Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что временное восстановление контрольного пограничного пункта означает, что спасающимся от войны украинцам помощь будет оказываться уже на границе.

"Контроль означает, что пересечение границы займет больше времени и за это мы заранее приносим свои извинения, но это ни в ком случае не означает неуважение к гражданам Украины. Наоборот, благодаря этому мы получим лучший обзор о прибывающих людях, сможем предложить им уже на границе необходимую информацию и направить их на получение первых необходимых услуг. В последние недели мы сделали многое для того, чтобы прибывающие к нам украинцы чувствовали, что их здесь ждут, и чувствовали себя безопасно", — сказал Яани.

Министр внутренних дел добавил, что постановление правительства касается как граждан Украины, так к членов их семей. "Здесь важно подчеркнуть, что, исходя из закона, членами семьи мы считаем супругов граждан Украины, их родителей и детей, вне зависимости от гражданства", — сказал он.

По словам Яани, на пограничном пункте беженцам будут советовать обратиться для получения более подробной информации в Центр встречи беженцев в Таллинне. "Там можно получить разные услуги, помощь и информацию, в которых нуждается прибывший в Эстонию беженец", — уточнил министр.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отметил, что за последние четыре дня вблизи внутренней границы в Южной Эстонии полицейские пообщались более чем с тысячей украинцев. Среди них были украинцы, которые проезжают Эстонию транзитом, жители Эстонии и приехавшие сюда от войны люди.

"Временное восстановление пограничного контроля поможет нам лучше обеспечивать безопасность. Также мы сможем сохранить контакты прибывающих украинцев, чтобы мы смогли их позже проконсультировать, дать необходимую информацию и советы. Наша задача — сделать все от нас зависящее, чтобы помощь людям, спасающимся от ужасов войны", — сказал Вахер.

Временные пограничные пункты временно восстановлены в четырех местах на границе Эстонии и Латвии, из них три в Валга и один в Икла, пока на 10 дней. В контрольных пунктах граждане Эстонии и других стран ЕС должны быть готовы к тому, что у них спросят удостоверяющий личность документ. В период временного восстановления пограничного контроля пересечение государственной в других местах разрешено в обычном порядке.