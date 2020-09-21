Эстонские таможенники нашли в прибывшем из Латвии грузовике 9,6 млн контрабандных сигарет
Foto: Reuters/Scanpix

Сотрудники Лыунаского отделения налогово-таможенного департамента Эстонии обнаружили в ходе рутинной проверки 9,6 млн контрабандных сигарет, спрятанных в прицепе прибывшей из Латвии грузовой машины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила пресс-служба департамента, 17 июня сотрудники таможенной службы остановили в Тырва Валгского уезда прибывшую из Латвии грузовую машину с эстонскими номерами. В ходе проверки они нашли в прицепе грузовика 9,6 млн сигарет "Winston Blue" и "Winston Classic" с белорусскими акцизными марками. Если бы контрабанда попала на черный рынок Эстонии, ущерб для бюджета из-за недополученных акцизов составил почти 1,4 млн евро.

Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное расследование, руководит которым Ляэнеская окружная прокуратура. Водителя грузовика признали виновным в уклонении от обязанностей уплатить налог и в безосновательном увеличении требования возврата налога, в качестве совокупного наказания он был приговорен к трем годам условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя