Эстонского наемного убийцу Аракаса выдадут Литве

Ирландский суд принял решение выдать Литве эстонского наемного убийцу Имре Аракаса.

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Выдачи Аракаса литовские власти добиваются уже несколько лет. Они подозревают, что Аракас входил в банду из трех человек, которая совершила в ноябре 2015 года убийство Деймантаса Бугавичюса, которого считали лидером преступного мира Литвы. Бугавичюс был застрелен на глазах своей возлюбленной литовской поп-звезды Виты Якутене.

Как сказал судья Пауль Бернс на сегодняшнем заседании, представленное Литвой ходатайство суду ясно и соответствует законам Ирландии. Ходатайство было удовлетворено.

Аракас лично присутствовал сегодня на заседании суда и сказал своим адвокатам, что ничего не препятствует его перелету в Литву. Ранее адвокаты Аракаса были против высылки подзащитного, утверждая, что Литва изменила „нарратив" обвинений.

Ирландский суд приговорил в декабре 2018 году 64-летнего Аракаса к шести годам тюремного заключения, признав его соучастником убийства в апреле 2017 года известного северо-ирландского преступного авторитета Джеймса Гейтли

Аракас отбывает наказание в тюрьме города Порт-Лиише.