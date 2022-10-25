Этой осенью административные штрафы получили шесть депутатов Сейма

В период с 5 сентября до 23 октября административные штрафы за различные правонарушения получили шесть депутатов Сейма, свидетельствует информация Министерства внутренних дел.

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Бывший министр обороны Раймондс Бергманис 10 сентября получил предупреждение, так как нарушил правила дорожного движения в населенном пункте.

Парламентарий Айгарс Бикше 21 сентября "заработал" денежный штраф за превышение допустимой скорости на 21-30 километров в час.

Политик Алина Генделе 22 сентября получила предупреждение за нарушение правил транспортировки ребенка.

В свою очередь, Юрис Пуце, 21 сентября и 12 октября был административно наказан за превышение скорости на 31 - 40 километров в час. В обоих случаях он наказан денежным штрафом.

Политик Эдмундс Тейрумниекс 22 сентября получил денежный штраф за превышение скорости на 21-30 километров в час.

А депутату 13-го Сейма Алдису Гобземсу 15 сентября и 10 октября был выписан денежный штраф за нарушение правил организации и проведения сборов, шействий и пикетов.