Европейская прокуратура, KNAB и VID проводят обыски по делу о неуплате НДС почти на 15 млн евро
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19 июня Европейская прокуратура (EPPO) совместно с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и управлением налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) провели в рамках уголовного процесса обыски на 16 объектах и арестовали имущества на 6 млн евро, сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Уголовный процесс был начат 17 августа 2021 года по факту возможного уклонения от уплаты налогов в крупном размере, причинившего ущерб государству в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере не менее 14,9 млн евро.

В соответствии с компетенцией EPPO уголовное производство было передано в его ведение. Полученные в ходе расследования доказательства позволяют предположить, что ответственными должностными лицами были предприняты действия по созданию видимости затрат на реализованный проект. Материалы уголовного производства указывают на возможную преступную деятельность, направленную на необоснованное увеличение вычитаемого предналога.

В целях обеспечения потенциальной конфискации имущества, нажитого преступным путем, в рамках уголовного производства наложен арест на недвижимое имущество, которое, вероятно, было приобретено на средства, полученные преступным путем. Арестовано десять объектов недвижимости общей стоимостью более 6 млн евро.

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