Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны из-за подозрений в хищении 1,8 миллиона евро

В среду, 19 сентября, Европейская прокуратура (EPPO) провела обыск в городе Ливаны в связи с подозрением в хищении 1,8 миллиона евро из европейских фондов, сообщается на странице EPPO в Twitter.

Согласно сообщениям EPPO, одной из целей обыска был дом мэра Ливаны Андриса Вайводса.

В прокуратуре заявили, что поддержку в обыске оказывает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

#EPPO is conducting searches in the city of Līvāni, Latvia🇱🇻, including at the mayor’s house. At stake is a possible fraud with European Regional Development Funds worth €1,8 million. Grateful for an excellent support provided by @KNABinforme