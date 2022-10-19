Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны из-за подозрений в хищении 1,8 миллиона евро

В среду, 19 сентября, Европейская прокуратура (EPPO) провела обыск в городе Ливаны в связи с подозрением в хищении 1,8 миллиона евро из европейских фондов, сообщается на странице EPPO в Twitter.

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Согласно сообщениям EPPO, одной из целей обыска был дом мэра Ливаны Андриса Вайводса.

В прокуратуре заявили, что поддержку в обыске оказывает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

#EPPO is conducting searches in the city of Līvāni, Latvia🇱🇻, including at the mayor’s house. At stake is a possible fraud with European Regional Development Funds worth €1,8 million. Grateful for an excellent support provided by @KNABinforme — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) October 19, 2022



Тем временем в KNAB порталу Delfi подтвердили, что бюро в среду оказывало поддержку Европейской прокуратуре. Поскольку инициатором процесса является EPPO, KNAB не вправе раскрывать дополнительную информацию.

Представитель Латвии в EPPO, прокурор Гатис Донис сообщил агентству LETA, что EPPO расследует возможное хищение средств ЕС на сумму 1,8 миллиона евро, связанное с проектами строительства производственной инфраструктуры в городе Ливаны, и сегодня в сотрудничестве с KNAB были проведены обыски как в Ливанской краевой думе, так и в частной собственности председателя думы.

Расследование шло давно, но сейчас оно вступило в фазу, когда может стать достоянием общественности.

В настоящее время ни одно должностное лицо не задержано и ни одно должностное лицо не получило процессуального статуса. Прокурор заверил, что «время покажет», будут ли по делу подозреваемые. "Полученные доказательства будут проанализированы и сделаны выводы, и я думаю, что мы не останемся без подозреваемых", - сказал Доникс.

Факт проведения обыска агентству LETA подтвердил и сам председатель Ливанской краевой думы Вайводс. На вопрос об обыске по месту жительства Вайводс ответил, что ничего не знает об этом, поскольку еще не был дома из-за работы.

По словам Вайводса, обыск мог быть связан с действиями предыдущего исполнительного директора думы. От более подробных комментариев мэр Ливаны отказался.

EPPO отвечает за уголовное расследование и преследование преступлений против бюджета ЕС. Это первая наднациональная прокуратура. EPPO расследует и преследует этот вид мошенничества и другие преступления, затрагивающие финансовые интересы ЕС.