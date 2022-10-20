Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить роженице 10 000 евро

Европейский суд по правам человека огласил приговор в деле о гибели новорожденного ребенка жительницы Латвии и признал, что произошло нарушение процессуального аспекта второй статьи (право на жизнь) Европейской конвенции по защите прав человека и основных ценностей. Пострадавшей будет выплачено 10 000 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, а также возмещены судебные издержки.

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В своей жалобе, поданной 22 октября 2019 года, заявительница указала, что на национальном уровне не было обеспечено эффективное расследование причин смерти ее новорожденного ребенка. Заявительница считала, что к нарушению ее прав привел тот факт, что на национальном уровне никого не призвали к уголовной ответственности, так как уголовный процесс был прекращен из-за отказа прокурора от обвинения, кроме того, по мнению женщины, дело расследовали несоразмерно долго.

Женщина просила выплатить ей 760 000 евро в качестве моральной компенсации, а также 24 480,76 евро для оплаты судебных издержек. Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить потерпевшей 10 000 евро в качестве моральной компенсации и 9 200 евро для оплаты судебных издержек.

Согласно материалам дела, женщина поступила в больницу 14 марта 2008 года. На следующий день она родила сына, которого позже доставили в реанимацию в Детскую клиническую больницу. 16 марта ребенок умер.

В августе Инспекция здравоохранения признала, что гинекологи больницы, которые отвечали за ход родов, допустили нарушения медицинского ухода, а именно не оказали роженице должного внимания, в результате чего поздно было проведено кесарево сечение. Однако в ходе длительных судебных разбирательств, которые длились почти 10 лет, уголовный процесс было решено закрыть.