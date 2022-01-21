Европол пресек деятельность популярного у киберпреступников VPN-провайдера: в деле фигурирует и Латвия
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По информации Европола, в результате международной спецоперации прекращена деятельность VPN-провайдера VPNLab.net, услугами которого пользовались киберпреступники по всему миру для маскировки хакерских атак.

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Согласно результатам расследования, хакерские атаки, осуществленные под прикрытием VPNLab.net, угрожали более чем 100 компаниям.

По данным портала Техно 24, итогом операции, в которой участвовали полицейские Германии, Нидерландов, Канады, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Украины, США и Великобритании, стала конфискация или выведение из строя 15 серверов, используемых VPNLab.net, а также конфискация домена https://vpnlab.net.

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