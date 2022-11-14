Европол: в Европе обнаружено 15 мошеннических колл-центров; у жертв из Латвии выманили полмиллиона евро

Сотрудники Евроюста при содействии Европола 8 и 9 ноября накрыли 15 мошеннических колл-центров в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине. Целью преступников было вовлечь как можно больше граждан на фальшивые инвестиционные платформы. На прошлой неделе по этому делу были задержаны пятеро подозреваемых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В распоряжении Госполиции имеется информация о 30 жертвах мошенников на территории Латвии. По предварительным оценкам, общий ущерб, нанесенный латвийцам, составляет около 549 000 евро.

Подозреваемые являются членами организованной преступной группировки, возможно, причастной к инвестиционным аферам или инвестированию в криптовалюты. Согласно имеющейся информации, для обмана жителей они использовали многочисленные колл-центры в Европе и сотни онлайн-платформ.

Обычно преступники звонили своим жертвам и представлялись финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам при небольших вложениях заработать много денег. Преступники связывались с жертвами как через Интернет, так и через колл-центры. Таким образом, потерпевшие вкладывали крупные суммы в интернет-площадки, подконтрольные преступной группировке.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что с 2016 года от деятельности этой преступной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал. Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас при поддержке Европола ведется в семи странах.

В результате операции, которая в одно и то же время проводилась в нескольких странах, было обнаружено 15 колл-центров (шесть из них в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии). Также было проверено 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой группировкой. Всего задержано пятеро подозреваемых, четверо из них в Албании и один в Грузии. Кроме того, допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей.

В ходе обысков изъято более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, флэшки и жесткие диски. Также изъято более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности и банковские карты, а также сотни других документов. Также в рамках расследования наложен арест на несколько банковских счетов, криптовалютных счетов и активов.

Госполиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы, и, по имеющейся информации, у них могли быть украдены в общей сложности 549 388 евро. Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, переводя как свои деньги, так и оформляя кредиты. Кроме того, члены этой группировки также брали кредиты от имени своих жертв.

В настоящее время Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции Латвии возбуждено 29 уголовных процессов, в рамках которых ведутся активные следственные действия.