Европол в ходе спецоперации изъял тысячи артефактов в 103 странах, включая Латвию

В ходе масштабной спецоперации Европола было изъято более 19 000 артефактов. Об этом говорится на сайте Европола. Преступные группировки промышляли археологическими находками и произведениями искусства, похищенными из пострадавших от войны стран.

Глобальная операция Athena II, проводимая Всемирной таможенной организацией (ВТО) и Интерполом, осуществлялась синхронно с европейской операцией Pandora IV, которую координировали Гражданская гвардия Испании и Европол. Детали обеих операций, которые проводились осенью 2019 года, по оперативным причинам опубликованы только в мае 2020 года.

По данным Kорреспондент.net, более 19 000 археологических артефактов и других произведений искусства были обнаружены в рамках глобальной операции, охватившей 103 страны и направленной ​​на ликвидацию международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.

Всего в рамках операций арестован 101 подозреваемый и начато 300 расследований. Изъятые предметы искусства включают монеты разных периодов, керамику, историческое оружие, картины и окаменелости.

По данным Liga.net, первым звеном в цепи раскрытия преступной схемы стал случай в Испании, когда местная полиция обнаружила в аэропорту Мадрида очень редкие артефакты "доколумбовой эпохи" — в том числе золотую маску Тумако, драгоценные статуэтки и украшения.

Расследование этого инцидента привело следствие к находке 2500 старинных монет, которые впоследствии были изъяты в Аргентины. Кроме того, 1 375 монет было также изъято и в Латвии.