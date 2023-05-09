"Фашисты размножились". После скандального интервью полиция задержала двоих
Foto: DELFI

Полиция начала уголовный процесс в связи с интервью с двумя даугавпилчанами, празднующими 9 Мая. Они подозреваются в оправдании российской агрессии, потому что заявили, что нужно "дальше бить фашистов".

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Телеканал TV3 опубликовал интервью, снятое в Дубровинском парке в Даугавпилсе. Двух русскоговорящих мужчин спросили, почему для них было важно прийти в памятное место и как конфликт в Украине поменял ситуацию в городе и ощущения от этого дня. Мужчины ответили, что "дальше фашистов бьют" и что "расплодилось их много, всяких правнуков, а Европа поддерживает, что обидно". По их мнению, Хрущев их "не добил, пожалел, сейчас повылезали, бандеровцы всякие".

После полиция сообщила, что мужчины задержаны.

К 18:00 9 мая было известно о 23 административных процессах. Большая часть — 12 — была начата в Риге. Шесть процессов было начато в Даугавпилсе, один в Резекне, два в Земгальском регионе, четыре в Видземском.

Больше всего нарушений связано с возложением цветов: некоторые пытались возложить в запрещенных местах (на месте демонтированных памятников), некоторые — с использованием запрещенной символики. Некоторые процессы были начаты за неподчинение требованиям полиции.

За сутки задержано 17 человек, 14 из них в Риге. Девять человек задержано за возможное оправдание и прославление военной агрессии и военных преступлений, пять — за другие нарушения, в том числе распитие алкоголя в общественном месте.

В Латгале задержано три человека, два из них в Резекне. Они возлагали цветы к месту демонтированного памятника. Один человек задержан в Даугавпилсе за использование советских орденов в общественном месте.

За сутки начато четыре уголовных процесса, три из них — за оправдание геноцида. Из этих трех один — за порчу надписи Bolderāja, один — за вышеупомянутое интервью в Даугавпилсе. Четвертый уголовный процесс связан с порчей флага Латвии в Риге.

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